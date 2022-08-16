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Dünya Meksika’da kaza yapan benzin yüklü tanker alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı
Dünya

Meksika’da kaza yapan benzin yüklü tanker alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı

Meksika’da kontrolden çıkarak otomobille çarpışan akaryakıt yüklü tanker alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 20:57:00 - 2022-08-16 22:38:22

Meksika’da kontrolden çıkarak otomobille çarpışan akaryakıt yüklü tankerin alev aldığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika’nın Guerrero eyaletindeki turizm şehri olan Acapulco’da, freni boşalınca kontrolden çıkan benzin yüklü bir tanker, önce bir otomobile ardından istinat duvarına çarptı. Kazanın ardından tankerde yüklü olan 22 ton benzinin alev alması sonucu tankerin şoförü hayatını kaybederken, araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası olay yerine gelen çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırdı. Tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve sivil savunma personelinin çalışmaları sonucu söndürülürken, kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapandı.

Acapulco şehri yerel yetkilileri, özel bir şirkete ait olduğu tespit edilen tankerin, yasal izinlerinin bulunmadığını ve ağır taşıtlara izin verilen saatlerin dışında trafikte olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca kazanın tankerin frenlerinin bitmesi nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

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