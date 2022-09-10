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Dünya Meksika'da Kay kasırgası! Korkunç görüntüler
Dünya

Meksika'da Kay kasırgası! Korkunç görüntüler

Kay Kasırgası Meksika’da karaya vurdu. Yaşanan felakette, 2 bin 595 kişi tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 16:33:00 -
Meksika'da Kay kasırgası! Korkunç görüntüler

Meksika’nın Büyük Okyanus açıklarında geçtiğimiz günlerde oluşan ve Pazartesi gününden beri ülkeyi yoğun yağış altında bırakan Kay Kasırgası, Baja California Sur eyaletinin Bahia Asuncion kasabası yakınlarında karaya ulaştı.

Şiddetli yağışlar ve saatte 150 kilometre hıza ulaşan rüzgar ile etkili olan kasırga sebebiyle okyanus kıyısında 6 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar meydana geldi.

Yetkililer şu ana kadar Baja California Sur eyaletinde kasırgadan etkilenen 2 bin 595 vatandaşın evlerinden tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirildiğini bildirdi.

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