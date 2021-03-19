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Dünya Meksika'da kanlı saldırı! 8'i polis 13 kişi öldü
Dünya

Meksika'da kanlı saldırı! 8'i polis 13 kişi öldü

Sık sık uyuşturucu kartellerinin işlediği cinayetlerle gündeme gelen Meksika'da polis konvoyuna yapılan silahlı saldırıda 8'i polis 13 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 04:40:00 -
Meksika'da kanlı saldırı! 8'i polis 13 kişi öldü

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin güney kesimindeki Meksiko eyaletine bağlı Harina kentinde, bakanlık görevlilerine eşlik eden polis konvoyuna, silahlı kişilerce pusu kuruldu.

Uzun namlulu silahlarla çapraz ateş altına alınan konvoydakilerden 8'i polis, 5'i sivil memur 13 kişi yaşamını yitirdi, 3 polis yaralandı.

Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi. Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, pusuya düşürülen polislerin bölgede artan suç faaliyetlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Eyalet Savcılığı ve Meksika Eyaleti Güvenlik Sekreterliği yaptıkları ortak açıklamada, saldırganların uyuşturucu kaçakçısı kartellere mensup olduğunu belirtti.

Saldırganların yakalanması için bölgeye Ulusal Muhafızlar sevk edildi.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve hala galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği bu süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

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