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Dünya Meksika'da her gün yeni bir facia! Çok sayıda havai fişek alev aldı
Dünya

Meksika'da her gün yeni bir facia! Çok sayıda havai fişek alev aldı

Meksika’da festival esnasında çok sayıda havai fişeğin kontrolsüz şekilde patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 22:07:00 -
Meksika'da her gün yeni bir facia! Çok sayıda havai fişek alev aldı

Meksika'nın Meksika eyaletindeki Santiago Tianguistenco şehrinde düzenlenen bir festivalde havai fişek paniği yaşandı. Çok sayıda havai fişeğin alev alarak kontrolsüz şekilde patladığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 6'sının durumu ciddi

Festival alanında büyük panik yaşanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 27’sinin tedavisi ayakta yapılırken, 13’ü ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 6’sının durumunun ciddi olduğu da öğrenildi.

Santiago Tianguistenco şehri yerel yönetimi, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine taziyelerini iletirken, patlamada yaralananlara da gereken tüm desteğin verileceği açıklandı. Görgü tanıkları, elindeki havai fişekler ile gösteri yapan bir adamın kenarda depolanan havai fişeklere yaklaşması sonucu havai fişeklerin alev aldığını ve bu nedenle patlama yaşandığını belirtti.

 

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