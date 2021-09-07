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Dünya Meksika'da hastaneyi su bastı: 16 ölü!
Dünya

Meksika'da hastaneyi su bastı: 16 ölü!

Meksika'da şiddetli yağış nedeniyle su basan hastanede 16 hasta hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 23:25:00 -
Meksika'da hastaneyi su bastı: 16 ölü!

Meksika basınında çıkan habere göre, Hidalgo eyaletinde bulunan Sosyal Güvenlik Hastanesi, yoğun yağışlar nedeniyle su baskınına maruz kaldı.

Yetkililer, Tula Nehri'nin taşması sonucu hastanenin dakikalar içerisinde suyla dolduğunu ve elektrik akışının da bozulmasıyla oksijen ekipmanının zarar gördüğünü belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda hastanenin sular altında kaldığı, sağlık personelinin hastaların sedyelerini suyun ortasında hareket ettirmeye çalıştığı görüldü.

Olayda 16 hasta yaşamını yitirdi.

Eyalet genelinde şiddetli yağışlardan en az 39 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

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