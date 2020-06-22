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Meksika’da güvenlik güçleriyle çatışan kartel üyeleri 20 araç ve 6 dükkanı yaktı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:32:17 -
Meksika’da güvenlik güçleriyle çatışan kartel üyeleri 20 araç ve 6 dükkanı yaktı

ANKARA (AA) - Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Celaya kentinde kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda en az 20 araç yandı, 6 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, şehirde etkin olan “Santa Rosa de Lima” adlı kartelin mensupları, geçen hafta sonu boyunca polis ve askeri birliklerle çatıştı.

Çatışmalarda en az 20 aracın yandığı, bölgedeki 6 dükkanın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Aralarında kartel elebaşı "El Marro (Cimri)" lakaplı Jose Yepez’in aile ve akrabalarının da bulunduğu 26 çete üyesinin gözaltına alındığı, çok sayıda silahın ele geçirildiği kaydedildi.

 Operasyonların ardından kartelin elebaşı Yepez, sosyal medyada yayımladığı videoda, gözaltılara misilleme amacıyla şehirdeki hükümet binalarına bombalı saldırı tehdidinde bulundu.

- Kentte son 3 ayda 1000'den fazla kişi öldü

Petrol hırsızlığı yapan Santa Rosa de Lima karteli, Celaya’daki etkinliğini korumak için aylardır güvenlik güçleriyle çatışıyor.

Son 3 aydır şehirde çıkan çatışmalarda 1000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Güvenlik güçlerinin 2017’den bu yana yakalamaya çalıştıkları kartelin elebaşı Jose Yepez, kazdırdığı tüneller ve gizli geçitlerden kaçıyor.

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