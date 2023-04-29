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Dünya Meksika’da göktaşı! Geceyi aydınlattı
Dünya

Meksika’da göktaşı! Geceyi aydınlattı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 23:49:00 -
Meksika’da göktaşı! Geceyi aydınlattı

Meksika’da gökyüzünde görülen ve geceyi aydınlatan mavi ateş topunun göktaşı olduğu bildirildi.

Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinin kuzey ve batı kesimlerindeki yerleşim yerlerinde gökyüzünde ilerleyen ve ara sıra parlayan mavi bir ışık gözlendi. Bölge halkı yaşanan görsel şölen karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda kişi, olayın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Yetkililer gerçeği açıkladı

Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma Kurumu yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı bulan olayı doğruladı. Yetkililer, gökyüzündeki olayın atmosfere girdikten sonra alev alan bir göktaşı olduğunu duyurdu. Ayrıca olay nedeniyle eyalette herhangi bir hasarın yaşanmadığı ve gökyüzünün Nuevo Leon Özerk Üniversitesi Gözlemevi yetkilileri tarafından sürekli olarak incelendiği bildirildi.

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