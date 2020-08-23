  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meksika'da gazeteci cinayetinin talimatını veren uyuşturucu karteli elebaşına 50 yıl hapis
Aktüel

Meksika'da gazeteci cinayetinin talimatını veren uyuşturucu karteli elebaşına 50 yıl hapis

Yeniakit Publisher
2020-08-23 19:05:28 -
Meksika'da gazeteci cinayetinin talimatını veren uyuşturucu karteli elebaşına 50 yıl hapis

ANKARA (AA) - Meksika'da 2017'de gazeteci Miroslava Breach'ın öldürülmesi emrini veren uyuşturucu karteli elebaşı, 50 yıl hapse mahkum edildi.

BBC'nin haberine göre, Meksika'daki uyuşturucu şiddetine ve yolsuzluğa dikkati çeken haberler yapan Breach, ülkede 2017'de cinayete kurban giden 11 gazeteciden biri oldu.

Federal yargıç, Breach cinayetinin azmettiricisi olmaktan suçlu bulunan "El Larry" lakaplı, Juan Carlos Moreno'yu 50 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Savcılar, Moreno'ya verilen uzun hapis cezasının, ifade özgürlüğüne karşı suçlarla ilgili davalarda emsal teşkil ettiğini belirtti.

Moreno'nun, Sinaloa uyuşturucu kartelinin bir fraksiyonu olan ve Chihuahua-Sonora eyalet hattındaki kırsal Chinipas bölgesinde faaliyet gösteren "Los Salazar" isimli örgütün elebaşı olduğu belirtiliyor.

- Breach, evinin önünde ateş edilerek öldürülmüştü

Meksika'nın, ulusal La Jornada gazetesinde 15 yıldır muhabirlik yapan Miroslava Breach (54), Mart 2017'de evinin önünde 8 el ateş edilerek öldürülmüştü.

Breach'in, üç çocuğundan birini okula götürmek üzere evinden çıktığı sırada, yanına yaklaşan silahlı bir kişinin saldırısına uğradığı ve hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Breach'in yanına "ispiyoncu olduğu için" şeklinde yazılı mesaj bırakılmıştı.

Meksika'da 2000 yılından bu yana en az 142 gazeteci cinayete kurban gitti. Gazetecilere yönelik saldırıların yaklaşık yüzde 90'ının faili bulunamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.
Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!
Ekonomi

Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!

Son zamanlarda altın ve dolar fiyatlarının artması yatırımcıların dikkatini çekmişti. Ama arka planda sessiz sedasız değer kazanan ‘gümüş’ y..
İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak
Dünya

İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırmasının ciddi yansımaları olacağı ikazı..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı