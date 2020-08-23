Meksika'da gazeteci cinayetinin talimatını veren uyuşturucu karteli elebaşına 50 yıl hapis

ANKARA (AA) - Meksika'da 2017'de gazeteci Miroslava Breach'ın öldürülmesi emrini veren uyuşturucu karteli elebaşı, 50 yıl hapse mahkum edildi.

BBC'nin haberine göre, Meksika'daki uyuşturucu şiddetine ve yolsuzluğa dikkati çeken haberler yapan Breach, ülkede 2017'de cinayete kurban giden 11 gazeteciden biri oldu.

Federal yargıç, Breach cinayetinin azmettiricisi olmaktan suçlu bulunan "El Larry" lakaplı, Juan Carlos Moreno'yu 50 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Savcılar, Moreno'ya verilen uzun hapis cezasının, ifade özgürlüğüne karşı suçlarla ilgili davalarda emsal teşkil ettiğini belirtti.



Moreno'nun, Sinaloa uyuşturucu kartelinin bir fraksiyonu olan ve Chihuahua-Sonora eyalet hattındaki kırsal Chinipas bölgesinde faaliyet gösteren "Los Salazar" isimli örgütün elebaşı olduğu belirtiliyor.

- Breach, evinin önünde ateş edilerek öldürülmüştü

Meksika'nın, ulusal La Jornada gazetesinde 15 yıldır muhabirlik yapan Miroslava Breach (54), Mart 2017'de evinin önünde 8 el ateş edilerek öldürülmüştü.

Breach'in, üç çocuğundan birini okula götürmek üzere evinden çıktığı sırada, yanına yaklaşan silahlı bir kişinin saldırısına uğradığı ve hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Breach'in yanına "ispiyoncu olduğu için" şeklinde yazılı mesaj bırakılmıştı.

Meksika'da 2000 yılından bu yana en az 142 gazeteci cinayete kurban gitti. Gazetecilere yönelik saldırıların yaklaşık yüzde 90'ının faili bulunamadı.

