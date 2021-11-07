  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Meksika'da freni arızalanan kamyonun araçlara çarpması sonucu 19 kişi öldü
Dünya

Meksika'da freni arızalanan kamyonun araçlara çarpması sonucu 19 kişi öldü

Meksika'da, freni arızalanan kamyonun otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 09:07:00 -
Meksika'da freni arızalanan kamyonun araçlara çarpması sonucu 19 kişi öldü

Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.

Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Dünya ünlü milyarder altın konusunda kararını duyurdu
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dünya ünlü milyarder altın konusunda kararını duyurdu

Jefferies'in CEO'su Christopher Wood, yatırım konusunda şaşkına çeviren bir adıma imza attı. Wood, elinde bulunan altınları satma kararı ald..
Bağcılar ile Filistin'in El-Halil kenti ‘kardeş şehir’ oldu
Yerel

Bağcılar ile Filistin'in El-Halil kenti ‘kardeş şehir’ oldu

Bağcılar Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Bağcılar ile El Halil "kardeş şehir" oldu.
Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor...
Dünya

Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor... "Yanlış anlaşıldık"

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'dan Azerbaycan'a tehditler gelmişti. Azerbaycan'ın dik duruşunun ardından İran yan çizmeye başladı. İran ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay