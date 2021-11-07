Meksika'da freni arızalanan kamyonun araçlara çarpması sonucu 19 kişi öldü
Meksika'da, freni arızalanan kamyonun otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.
Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.