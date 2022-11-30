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Dünya Meksika'da faciadan dönüldü! Boru hattında patlama
Dünya

Meksika'da faciadan dönüldü! Boru hattında patlama

Meksika'nın Agua Dulce şehnirne boru hattında patlama meydana geldi. Olayda 19 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 21:37:00 -
Meksika'da faciadan dönüldü! Boru hattında patlama

Meksika devlet petrol şirketi Meksika Petrolleri’ne (PEMEX) ait bir etan gaz boru hattında yaşanan patlamada 19 kişi yaralandı.

Meksika’nın Veracruz eyaletinde yer alan Agua Dulce şehrinde Meksika devlet petrol şirketi Meksika Petrolleri’ne (PEMEX) ait boru hattında patlama meydana geldi. Etan gaz boru hattında yaşanan patlamada, 16’sı PEMEX çalışanı ile 3’ü Sivil Koruma Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı.

Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu vücutlarında birinci ve ikinci derece yanıklar meydana gelen yaralıların tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

175 kişi tahliye edildi

Patlama sonrası çıkan yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Meksika ordusu personeli sevk edilirken, çevrede yaşayan 175 vatandaş güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edildi.

Yetkililer, patlamanın boru hattında sızıntı yaşanması sonrası yapılan tadilat çalışmaları sırasında vanaların kapatılmasının ardından borularda kalan gazın kontrollü olarak yakılması sırasında meydana geldiğini açıkladı. PEMEX şimdiye kadar yaşanan patlamayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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