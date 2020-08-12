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Aktüel

Meksika’da eski Devlet Başkanı Nieto’ya yolsuzluk soruşturması

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:42:50 -
Meksika’da eski Devlet Başkanı Nieto’ya yolsuzluk soruşturması

ANKARA (AA) - Meksika’da eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’ya, yolsuzluğa karıştığı iddiaları üzerine soruşturma açıldı.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, devlet petrol şirketi Petroleos Mexicanos’un (Pemex) yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında olan eski CEO’su Emilio Lozoya, Nieto ve kabinesindeki eski Maliye Bakanı Luis Videgaray’ın yolsuzluğa karıştığını iddia etti.

Lozoya, Nieto ve Videgaray’ın, Pemex’teki görevi sırasında kendisine Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht’ten rüşvet alarak 2012’de devlet başkanlığı seçimi kampanyasında kullanılmak üzere yaklaşık 100 milyon peso (yaklaşık 4,5 milyon dolar) para aktarmasını istediğini ve Niteo'nun 120 milyon pesoyu (yaklaşık 5,5 milyon dolar) da 2013-2014 yıllarında enerji reformu tasarısının parlamentodan geçmesini desteklemesi konusunda bazı senatörlere rüşvet olarak verdiğini ileri sürdü.

Lozoya, iddialarını destekleyecek video ve belgelerden oluşan kanıtlarının da bulunduğunu belirtti.

Meksika Başsavcılık Ofisi, Lozoya’nın iddiaları üzerine Nieto hakkında soruşturma başlattı.

- Lozoya, yolsuzluk suçlamasıyla İspanya'da gözaltına alınmıştı

Meksika Başsavcısı Gertz Manero, Odebrecht ile rüşvet ilişkisi kurdukları şüphesiyle 2019'da Lozoya ve eski Pemex yöneticileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Nieto'ya yakınlığıyla bilinen Lozoya, Odebrecht'le ilgili açılan soruşturma kapsamında firari halde bulunduğu İspanya'da şubatta gözaltına alınmış ve geçen ay ise İspanya'dan Meksika'ya iade edilmişti.

- Lozoya, "birileri tarafından kullanıldığını" söylemişti

Meksika'da davasının ilk duruşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve sağlık sorunları nedeniyle geçen ay sonu video bağlantısıyla yapılan Lozoya, Pemex'in başında olduğu 2012-2016 yıllarındaki görev süresi boyunca “sistematik olarak korkutulduğunu, baskı altına alındığını ve kullanıldığını” ileri süren Lozoya, kendisini kullanan kişilerin kimler olduğunu açıklamamıştı.

Lozoya, ayrıca savcılarla iş birliği yapmayı kabul ettiğini ve olası ceza indirimleri veya suçlamaların ortadan kaldırılması karşılığında korunan bir tanık olarak hareket edeceğini bildirmişti.

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