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Dünya Meksika'da deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Dünya

Meksika'da deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika'da 7 büyüklüğündeki deprem sonrası Tsunami uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 06:13:00 -
Meksika'da deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılıyor. Deprem yerin 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Gelen ilk bilgiye göre deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.

Depremin meydana geldiği Guerrero eyaleti, ülkenin güneybatısında yer alıyor.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.

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