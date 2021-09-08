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Meksika'da deprem meydana geldi

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 08:04:00 -
Meksika'da deprem meydana geldi

Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.

 

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