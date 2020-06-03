  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Meksika'da bir süredir kayıp olan milletvekili ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-03 21:07:22 -
Meksika'da bir süredir kayıp olan milletvekili ölü bulundu

ANKARA (AA) - Meksika'da bir ayı aşkın süredir kendisinden haber alınamayan milletvekili Anel Bueno ölü bulundu.

Meksika basınındaki haberlere göre, nisan ayında ülkenin güneybatısındaki Colima eyaletine bağlı Ixtlahuacan kentinde sağlık çalışmaları yaparken silahlı kişilerce kaçırılan kadın milletvekili Bueno'nun cesedi, gizli bir mezarda tespit edildi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, konuya ilişkin açıklamasında, milletvekilinin ölümü nedeniyle üzüntülerini dile getirerek "Cesedi gizli bir mezarda bulundu. Colima yasama organına, ailesine, akrabalarına, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Çok üzücü ve talihsiz bir olay." ifadelerini kullandı.

Suçun faillerinden olduğu iddiasıyla bir kişinin tutuklandığını bildiren Obrador, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

- Geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı

Bueno’nun 29 Nisan'da kaçırılmasından kısa süre sonra ailesinin talebi üzerine milletvekilinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Siyasi kariyerine 2006'da Ixtlahuacan belediyesinde siyasi danışman olarak başlayan Bueno, 6 yıl sonra Colima milletvekili seçilmişti.

Bueno, aynı zamanda Ixtlahuacan kentinin Arkeolojik ve Kültürel Mirasını Kurtarma Derneğinin Başkanı olarak görev yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı