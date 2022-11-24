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Dünya Meksika'da bir gazeteci daha silahlı saldırıda öldürüldü
Dünya

Meksika'da bir gazeteci daha silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir gazeteci takside uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 06:56:00 -
Meksika'da bir gazeteci daha silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika basınında yer alan habere göre, Xalapa kentinde, "AX Noticias" gazetesi muhabiri Pedro Pablo Kumul'a silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, Kumul'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Öte yandan Azucar FM'de sunucu olarak çalışan gazeteci Francisco Hernandez'den 20 Kasım'dan bu yana haber alınamadığı bildirildi.

Amerikalılar Arası Basın Derneği (SIP), Kumul'un öldürülmesini kınayarak devletten "derhal ve kapsamlı" şekilde cinayetin aydınlatılmasını ve kayıp olan Hernandez'in ise bir an önce bulunmasını talep etti.

Basın Enformasyon Özgürlüğü Komitesi Başkanı Arjantinli Carlos Jornet, Meksika'da gazetecilere yönelik işlenen suçların iki kat arttığını ve çoğunun cezasız kaldığını açıkladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bugüne kadar cinayete kurban giden gazeteci sayısı 155'i aştı.

 

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