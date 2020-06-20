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Aktüel

Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-20 00:53:14 -
Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Meksika'da belediye başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Nayarit eyaletine bağlı Acaponeta kentinin Belediye Başkanı Jose Humberto Arellano Nunez, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yetkililer, virüs nedeniyle geçen haftadan bu yana hastanedeki yoğun bakım tedavisi devam eden belediye başkanının, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

50 yaşındaki Nunez, 2017'den bu yana Acaponeta Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 19 bin 747 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 165 bin 455 olarak kayda geçti.

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