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Aktüel

Meksika'da askerlere ateş açan kartel üyesi 12 kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-04 16:44:28 -
Meksika'da askerlere ateş açan kartel üyesi 12 kişi öldürüldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde askerlere ateş açan kartel üyesi 12 kişi vurularak öldürüldü.

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nuevo Laredo kentinde devriye görevine çıkan askerlerin uyuşturucu çetesi üyelerinin saldırısına uğradığı belirtildi.

Çıkan çatışmada 12 kartel üyesinin öldürüldüğü bildirilen açıklamada, askerlerden yaralanan olmadığı ifade edildi.

Öldürülen silahlı kişilerin Tamaulipas eyaletinde Zetas uyuşturucu kartelinden ayrılan Kuzeydoğu karteli mensubu olduğunun sanıldığı belirtildi.

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin yol açtığı şiddet olaylarında 2019'da 35 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.



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