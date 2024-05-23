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Aktüel Meksika'da 147 maymun ölü bulundu: Duyunca bu kadarı da olmaz dedirten görüntü! Hayvanları telef oldu
Aktüel

Meksika'da 147 maymun ölü bulundu: Duyunca bu kadarı da olmaz dedirten görüntü! Hayvanları telef oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-23 23:30:00 - 2024-05-23 23:33:27
Meksika'da 147 maymun ölü bulundu: Duyunca bu kadarı da olmaz dedirten görüntü! Hayvanları telef oldu

Kuzey Amerika ülkesi Meksika’nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde 45 dereceyi aşan sıcaklıkların etkisiyle 147 maymun telef oldu.

Dünya en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği şiddetli yağışları ve kavurucu sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, mevsim normallerini aşan sıcaklıklar nedeniyle insanları sık sık uyarırken, yaşam alanları orman, çayır, okyanus olan hayvanlar da sıcaklıklardan fazlasıyla etkileniyor.

Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da etkili olan aşırı sıcaklar hayvanların ölümüne neden oldu. Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde 45 dereceyi aşan sıcaklıklar ve susuzluk sebebiyle geçtiğimiz hafta nesli tükenmekte olan 147 uluyan maymun (Yucatan) telef oldu. Susuzluk sebebiyle ağaçlardan düşen çok sayıda maymun ise yaralandı.

Çevre örgütleri ve yetkililer, bölge sakinleriyle işbirliği yaparak maymunlar için su ve meyve götürdüklerini belirtti. Bazı biyologlar sorunun 5 Mayıs’tan bu yana devam ettiğini ve geçtiğimiz hafta sonu daha da kötüleştiğini söyledi. Öte yandan diğer raporlar göre, bazı eyaletlerde 50 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklar kuşları ve sürüngenleri de etkiledi.

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