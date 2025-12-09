  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de: Her iki liderden önemli açıklamalar

8 Aralık devrimi sonrası.. İşte Türkiye'den ayrılan Suriyeli sayısı

Sudan’da sessiz soykırım: Faşir’den kaçanlar işkence ve katliamı anlatıyor

Bakanlık Teminat Bilgi Sistemi'ni kullanıma açtı! Türkiye'ye duyurdular! Gümrüklerde yeni dönem

Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

İzmir’de Çıplak Ayak İsyanı! Tugay: “Aile İçi Sorun Gibi Görün…”

Cumhuriyet yine zikzak çizdi! Bir yanda 'papazlara dikkat edin' bir yanda 'Ekrem'i kurtarın'

Türkiye-Macaristan arasında önemli adım! Bakan Bolat: Hedef 6 milyar dolar diyerek duyurdu!

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"
Dünya Meksika ve ABD arasında su krizi! Trump tehditler savurdu
Dünya

Meksika ve ABD arasında su krizi! Trump tehditler savurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meksika ve ABD arasında su krizi! Trump tehditler savurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’nın anlaşma gereği su akışını derhal serbest bırakmaması halinde ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Krizin merkezinde Texaslı çiftçilerin yaşadığı su sıkıntısı bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın aralarındaki anlaşma dolayısıyla su akışını serbest bırakması gerektiğini belirterek, aksi halde Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Meksika'nın kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren Trump, bunun Texas'ta tarım ürünleri ve hayvancılığa ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti.

Trump, Meksika'nın son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye yaklaşık 1 milyar metreküp su borcu olduğunu savunarak, "ABD, Meksika'nın 31 Aralık'tan önce yaklaşık 250 milyon metreküp suyu serbest bırakmasını istiyor ve geri kalanı da kısa süre sonra gelmeli." ifadelerini kullandı.

Meksika'nın bu talebe yanıt vermemesinin suya ihtiyaç duyan ABD çiftçileri için adaletsiz olduğunu kaydeden Trump, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, bu su derhal serbest bırakılmazsa Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanması için belgeleri onayladım. Meksika suyu serbest bırakmakta ne kadar gecikirse çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görür. Meksika'nın bu sorunu hemen çözmek gibi bir yükümlülüğü var."

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı
Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

Dünya

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

İngiliz Liderden Trump'a Şok Suçlama: "Kremlin Yardakçısı! Avrupa'yı Putin'e Satmak İstiyor"
İngiliz Liderden Trump'a Şok Suçlama: "Kremlin Yardakçısı! Avrupa'yı Putin'e Satmak İstiyor"

Gündem

İngiliz Liderden Trump'a Şok Suçlama: "Kremlin Yardakçısı! Avrupa'yı Putin'e Satmak İstiyor"

Donald Trump’ın planında yer alıyordu! İslam ülkeleri Blair'in üstünü çizdi
Donald Trump’ın planında yer alıyordu! İslam ülkeleri Blair'in üstünü çizdi

Dünya

Donald Trump’ın planında yer alıyordu! İslam ülkeleri Blair'in üstünü çizdi

ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki
ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki

Dünya

ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki

Netflix ve Paramount'un Warner Bros kavgası! Trump araya girdi
Netflix ve Paramount'un Warner Bros kavgası! Trump araya girdi

Dünya

Netflix ve Paramount'un Warner Bros kavgası! Trump araya girdi

Haaretz: Trump–Erdoğan ittifakı, Gazze denkleminde İsrail’i geri plana itebilir
Haaretz: Trump–Erdoğan ittifakı, Gazze denkleminde İsrail’i geri plana itebilir

Dünya

Haaretz: Trump–Erdoğan ittifakı, Gazze denkleminde İsrail’i geri plana itebilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23