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Meksika kayıp vakalarıyla mücadeleyi artırıyor

Meksika'da hükümetin, ülke genelinde kayıp olan yaklaşık 40 bin kişinin bulunması için sarf edilen çabalara destek vereceği bildirildi.

05 Şubat 2019 Salı 07:07
Meksika kayıp vakalarıyla mücadeleyi artırıyor

Meksika'da İçişleri Bakanlığının İnsan Hakları, Göç ve Nüfustan Sorumlu Müsteşarı Alejandro Encinas, hükümetin, ülkede ortadan kaybolan ya da kaçırılan yaklaşık 40 bin kişinin bulunmasına ve kimlik tespitinin yapılmasına yönelik çabaları artıracağını belirtti.

Encinas, ülkenin "büyük bir gizli mezar" haline geldiğini ve hükümetin, kayıpların aranması ve yerlerinin tespit edilmesi için yürütülen çalışmaya 20 milyon dolardan fazla finansman sağlanacağını açıkladı.

"Ülke genelinde kimliği belirlenmemiş 26 bin ceset var"

Müsteşar Encinas, ülke genelinde kimliği belirlenememiş yaklaşık 26 bin ceset olduğunu ifade etti.

Kayıplardan yaklaşık 10'da birinin göçmen olduğu tahmininde bulunan Encinas, mağdurların büyük çoğunluğunun organize suçun tuzağına düşmüş gençler olduğunu söyledi.

Bu durumun, Meksika için büyük bir sorun teşkil ettiğini vurgulayan Encinas, geçen yıl kayıp kişileri bulmak için kurulan sistemin mart ayında yenileneceğini ve işlevinin genişletilmesi için 20 milyon dolardan fazla finansman sağlanacağını kaydetti.

Encinas, kayıp kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için Ulusal Kimlik Tespiti Enstitüsünün kurulacağını söyleyerek özellikle en çok kayıp vakasının yaşandığı Chiapas, Oaxaca ve Veracruz bölgelerinde kayıp göçmenlerin belirlenmesine yönelik programın da hazırlanacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 08:26
  1. Alejandro Encinas
  2. Meksika
  3. Anadolu Ajansı

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