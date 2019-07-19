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Meksika harekete geçti… 14 milyar doları geri istiyor

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman’ın el konulan servetinin ülkeye iade edilmesi gerektiğini söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 06:25
Meksika harekete geçti… 14 milyar doları geri istiyor

Devlet Başkanı Obrador, günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, El Chapo'nun parasının Meksikalılara ait olduğunu belirterek, "El konulan ve Meksika ile ilişkisi olan her şeyin iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Paranın yoksullukla mücadele programları için kullanılacağını kaydeden Obrador, "Bu meseleleri yasal yollardan takip etmekten vazgeçmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

14 milyar dolar

ABD'li yetkililerin, servetini 14 milyar dolar olarak tahmin ettiği El Chapo, çarşamba günü ABD’de ömür boyu hapis ve 12,6 milyar dolar para cezasına mahkum edilmişti.

Paranın, Guzman'ın uyuşturucu ticareti yapan örgütünün ABD'deki uyuşturucu dağıtımından elde edildiği belirtiliyor.
Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki hapishaneden çamaşırların taşındığı el arabasına saklanarak firar etmişti.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.
Federal Mahkeme, şubat ayında Guzman'ı, "aralıksız suç girişiminde bulunmak, uyuşturucu gelirlerini aklamaya teşebbüs, silahlı eylem, adam öldürme, usulsüz elmas ticareti, uluslararası kokain, eroin, esrar ve diğer uyuşturucu madde ticareti" gibi 10 suçlamanın tümünden suçlu bulmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 05:35
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