Meksika Devlet Başkanı Obrador: "Trump, Kovid-19 aşısına erişmemizi hızlandırdı"

BOGOTA (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin Pfizer-BioNtech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kolaylaştırıcı etkide bulunduğunu belirtti.

Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Obrador, dün ülkesiyle Pfizer-BioNtech arasında yapılan anlaşmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "ABD Başkanı (Donald Trump) Kovid-19 aşısına erişmemizi hızlandırdı. Görünüşe göre 10 Aralık'ta ABD'de test edilecek. Umarım kısa zamanda onaylanır ve biz de bunun dağıtımına başlarız." ifadelerini kullandı.

Obrador, aşının ücretsiz olarak herkese ulaştırılacağına işaret ederek, "Bir bütçemiz var ve gerekli kaynaklara sahibiz, amacımız herkesin aşı olmasını sağlayacak şekilde bir programa sahip olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika yönetimi ile ilaç şirketi Pfizer-BioNtech arasında ilk etapta 250 bin doz ve toplamda 17 milyon doz alımı olmak üzere dün sözleşme imzalanmıştı.

Meksika 107 bin 565 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 133 bin 613 ile 11'inci sırada yer alıyor.