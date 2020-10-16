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Aktüel Meksika Devlet Başkanı Obrador, Kovid-19 aşısı yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı
Aktüel

Meksika Devlet Başkanı Obrador, Kovid-19 aşısı yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 22:57:37 -
Meksika Devlet Başkanı Obrador, Kovid-19 aşısı yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı

ANKARA (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkesinde hazır olduğunda halkı teşvik etmek için kendisinin de Kovid-19 aşısı olacağını bildirdi.

Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, virüse en çok maruz kalan insanlarda bulunan birtakım kronik hastalıkların kendisinde de belirtiler göstermesi durumunda Kovid-19 aşısı yaptırmak istediğini belirtti.

Aşının aralık ayında ülkede hazır olabileceğine işaret eden Lopez Obrador, "İnsanlara aşı olmak zorunda olduğumuzu teşvik için elbette aşı olurum." ifadesini kullandı.

- Meksika 321 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı siparişi vermişti

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Devlet Başkanı Obrador'un İngiltere'den "AstraZeneca", ABD'den "Pfizer" ve Çin'den "CanSino Biologics" ile 146 milyon dozluk Kovid-19 aşısı satın alma anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

Koronavirüs aşısının bulunması durumunda Meksika hükümeti, 2021'in sonuna kadar 116 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapmayı planlıyor.

Meksika 85 bin 285 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 834 bin 910 ile 9'uncu sırada yer alıyor.

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