Meksika depreminde görülen mavi ışık gündeme oturdu! İşte sebebi...

Meksika'nın Guerrero eyaletini 7.1 şiddetiyle sarsan depremin ardından sarsıntı sırasında gökyüzünün mavi renkle aydınlanması tartışma konusu oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde mavi ve yeşil tonlarında ışık kaynağı yer yüzünden parlayarak gökyüzünün tamamını kapsadı.

Meksika'daki depremde gökyüzünün mavi bir ışıkla aydınlanması tüm dünyanın ilgisini çekti.

Akşam'ın İngiliz medyası Express'ten aktardığı habere göre, olay sosyal medyada da geniş yer aldı. Kullanıcılar gizemli ışıkların nedenini merak ederken olayın "elektrik kablolarının birbiriyle temas etmesinden" şeklinde açıklama getirenler oldu. Guerrero eyaletinin Acapulco şehrinin merkez üssü olarak açıklandığı depremde parlayan ışıklar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken benzeri bir olay 2017'deki 8.1'lik depremde de yaşanmıştı.

Haberde, bu ışıkların depremin sarsıntısıyla ilişkili olduğu belirtildi. Bilim insanları olayla ilgili kesin bir açıklama yapmaktan kaçınarak "ışıkların, deprem sarsıntısı sırasında belirli kaya türlerinde etkinleşen elektrik yükünden kaynaklandığı" yönündeki bir raporu kaynak gösterdi.

Olayı, "olağandışı" ve "fenomen" olarak niteleyen bilim insanları, farklı depremlerde de bu tür şeylerin olabildiğini belirtti.

Forbes dergisinde 2017, 8 Şubat'ta yayımlanan bir makalede de bu ışıkların oksijenin oksijen anyonlarına ayrılmasıyla meydana geldiğine ve bu olay sırasında iyonların plazma ışığı oluşturarak kaya benzeri opak cisimlerden geçtiğini, bu şekilde yerin altından gökyüzüne çıktığını belirten çalışmalar olduğu yazıldı.

Makaleye göre, bir başka çalışmada yine kaya kütlelerinin parçalanmasına işaret ediliyor.

Işıklar hakkında tek tip bir yanıt bulunmazken bu tür muazzam doğa olaylarında ortaya çıkan enerji yükünün bir göstergesi olduğu çeşitli kaynaklarla ifade ediliyor. AFAD depremin şiddetini 7.1 olarak ve merkezinin yerin 50 km altında olduğunu açıklamıştı.