Meksika basını Phillip Cocu'yu Diego Reyes üzerinden hedef aldı

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana en fazla tartışılan futbolculardan olan Diego Reyes hakkında ülkesi Meksika'da ilginç bir analiz yayınlandı. Goal.com'un Meksika versiyonunda Diego Reyes'in Fenerbahçe'deki son durumu masaya yatırılıp, performansı değerlendirildi.

"Takım seviyesinin düşük olması sıkıntı oluşturdu"

Phillip Cocu'nun 25 yaşındaki oyuncuyu yanlış yerde oynattığına dikkat çekilerek, "Porto ile sözleşmesi bittikten sonra La Liga'ya dönmeyi bekliyordu. Sociedad ve Espanyol ile iyi bir dönem geçirmişti. Meksikalı yıldız Türkiye Ligi'ne gitti. Fenerbahçe'de Phillip Cocu tarafından güven elde etse de takım seviyesinin düşük olması sıkıntı oluşturdu.

"Reyes kendi yerinden uzakta oynuyor"

Cocu tarafından alışılmışın dışında, kendi yerinden uzakta oynuyor. Hollandalı teknik adam Reyes'i farklı bir pozisyona koyuyor. Bu durum da potansiyelini göstermesini engelliyor" diye yazıldı.