  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Meksika aynı filmlerde anlatıldığı gibi: 11 ölü 2 yaralı
Dünya

Meksika aynı filmlerde anlatıldığı gibi: 11 ölü 2 yaralı

Meksika'da film sahneleri gibi kartel savaşları devam ediyor. Ülkenin batısındaki Jalisco eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 15:22:00 -
Meksika aynı filmlerde anlatıldığı gibi: 11 ölü 2 yaralı

Meksika'nın batısında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre savcılıktan yapılan açıklamada, Jalisco eyaletinde bir eve kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Evin içinde ve önünde 11 kişinin cesedinin bulunduğu belirtilen açıklamada, evde ayrıca 2 kişinin yaralı halde bulunduğu kaydedildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Meksika'nın Jalisco eyaletinin Zapopan kentinde 13 Şubat'ta içinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulunmuştu.

Ülkenin Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve hala galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

Jalisco eyaletine bağlı El Salto şehrinde geçen yıl toplam 189 ceset tespit edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!
Gündem

Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!

Merhum Necmettin Erbakan'ın vefat yıldönümünde sosyal medyada en çok paylaşılan videosu, dönemin liderleri Süleyman Demirel ile Erdal İnönü'..
Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!
Siyaset

Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!

Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 'Asker ayakta' şeklinde mesajlar iletildiği..
Pompeo'dan Biden'a İran uyarısı: ABD için felaket olacak!
Dünya

Pompeo'dan Biden'a İran uyarısı: ABD için felaket olacak!

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Joe Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya dönme çabasını, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay