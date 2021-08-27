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Dünya Meksika 124 Afgan gazeteciyi kabul edecek
Dünya

Meksika 124 Afgan gazeteciyi kabul edecek

Afganistan'dan tahliye edilen Afgan vatandaşı 124 gazeteciyi Meksika kabul edecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 05:06:00 -
Meksika 124 Afgan gazeteciyi kabul edecek

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve beraberindeki heyet, Afganistan'da The New York Times olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri Meksiko'daki havalimanında karşıladı.

Twitter hesabından Afgan gazetecileri paylaşan Ebrard, Meksika'nın insani nitelikte sığınma taleplerini desteklemeye karar verdiğini belirterek, "Bütün insan hayatı önemlidir ancak bugün Meksika'ya gelen bu grubun basın özgürlüğü ve iletişim hakkı ve bununla bağlantılı birçok değeri temsil ettiğini vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Afgan gazetecileri aileleriyle birlikte misafir eden Meksika, gazetecilerin kendilerinden geçici insani koruma talep ettiğini bildirdi.

Meksika, 25 Ağustos'ta da Afganistan'dan tahliye edilen uluslararası ödüllü 5 Afganistan vatandaşı kadını ülkeye kabul ettiğini açıklamıştı.

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