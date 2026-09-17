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Dünya Mekke’ye İHA iddiasına BAE’den kınama: Husiler suçlamayı reddetti
Dünya

Mekke’ye İHA iddiasına BAE’den kınama: Husiler suçlamayı reddetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Mekke’ye İHA iddiasına BAE’den kınama: Husiler suçlamayı reddetti

Birleşik Arap Emirlikleri, Husilerin Mekke’yi İHA ile hedef almaya çalıştığı yönündeki Suudi Arabistan açıklamasının ardından kınama yayımladı. Husiler ise kutsal mekanlara yönelik bir saldırı girişiminde bulunmadıklarını savundu.

Mekke yakınlarında imha edildiği bildirilen insansız hava aracına ilişkin karşılıklı açıklamalara Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de katıldı. BAE Dışişleri Bakanlığı, Husilere atfedilen saldırı girişimini kınayarak Suudi Arabistan’ın güvenliğini korumak amacıyla alacağı tedbirleri desteklediğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün, Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin 15 Eylül'de saat 18.50 sularında, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden tespit ettiğini, aracın kentin güneyinde engellenerek imha edildiğini bildirmişti.

Husiler iddiaları yalanladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Mekke'nin hedef alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Seri, Suudi Arabistan'a yönelik operasyonlarında yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını, kutsal mekanları hedef dışı tutan bir strateji izlediklerini vurgulamıştı.

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