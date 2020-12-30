Mekke’nin fethi 1 Ocak mı?

İslam tarihinde Mekke’nin fethinin büyük bir önemi vardır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mekke’yi fethettikten sonra Kabe’yi tüm putlardan temizledi ve ashab-ı kiram ile Kabe’yi tavaf etmeye başladılar.

Mekke'nin fetih tarihi, özellikle her yılbaşı merak edilen konular arasında yerini aldı. Ülkemizde son yıllarında bazı Müslümanlar tarafından Mekke’nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek yılbaşı akşamları kutlanmaya başlandı.

Mekke’nin fethi gerçekte ne zaman?

İbn İshâk, İbn Hişâm, Belâzûrî, Vâkıdî, İbn Esir, İbn Kesir, Taberî gibi pek çok ünlü İslam tarihçisinin ittifakla verdiği tarih: Hicrî takvime göre 20 Ramazan 8’de (Hicretin 8. yılı) gerçekleşmiştir. Bu Hicri tarih Milâdî takvime uyarlanınca 11 Ocak 630 tarihi elde edilir. Yani Mekke’nin fethi günümüzde kullandığımız takvime göre 11 Ocak’tadır.