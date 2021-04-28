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Dünya Mekke'de sağanak yağış tavafa engel olamadı
Dünya

Mekke'de sağanak yağış tavafa engel olamadı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan umreciler Kabe’de sağanak yağışa karşın tavafa devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 13:52:00 -

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Kabe’de sağanak yağışa rağmen Umreciler tavafa devam etti.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Kabe’de sağanak yağış etkili oldu. Gök gürültülü ve şiddetli yağışa rağmen umreciler tavaflarına devam etti. Mekke’nin bazı bölgelerinde aşırı yağış nedeni ile seller meydana gelirken, birçok araç ve ev sular altında kaldı. Yaşanan sellerde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kötü hava koşullarına hazırlıklı olmaları, alçak yerlerden ve elektrik akımını ileten metal cisimlerle temastan kaçınmaları istendi.

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