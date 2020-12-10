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Dünya Mekke'de korkutan görüntü! Çekirge sürüsü istila etti
Dünya

Mekke'de korkutan görüntü! Çekirge sürüsü istila etti

Tüm Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilen Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde görülen çekirgeler paniğe sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 01:05:00 -

Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi. Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

Çekirgeler geçen yıl da mekke'yi basmıştı

Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı. Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.

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