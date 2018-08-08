Mekke-i Mükerreme'de hac güvenliği hazırlıkları tamam

Suudi Arabistan Medya Bakanlığının davetlisi olarak hac hazırlıklarını yerinde görmek üzere bu ülkede bulunan yabancı gazetecilere, Mekke-i Mükerreme'deki kutsal mekanların güvenliği ve burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Mekke-i Mükerreme'de Haremi Şerif'in içindeki "Kalabalıkların Yönetimi Operasyon Odası" merkezinde, hacıların kitlesel yönelişlerinin izlendiği dev ekranlar, iletişim araçlarının yanı sıra bunları anbean takip eden güvenlik birimleri dikkati çekiyor.

"Çok müstesna bir görev"

Suudi Arabistan Hac, Umre ve Olağanüstü Güvenlik Gücü Müdürü Tümgeneral Muhammed bin Vasıl el-Ahmedi, AA muhabirine, hacda kalabalıkların yönetiminin çok müstesna bir görev olduğunu, bunun dünyada başka örneğinin bulunmadığını söyledi.

Kalabalıkların Yönetimi Operasyon Odası hakkında bilgi veren Ahmedi, "Burada her türlü olağanüstü duruma karşı hazır ve herhangi bir tehlikeyi bertaraf etme konusunda da gayet eğitimli ekipler mevcut. Ekipler, Kabe-i Muazzama'nın ve kutsal mekanların muhtelif yerlerinde konuşlanmış, gelişmeleri ve değişimleri 24 saat esasına göre merkezle paylaşıyor ve gelen direktiflere göre hareket ediyor." dedi.

Ahmedi, bugüne kadar Harem-i Şerif'te büyük bir olay yaşanmamasının Allah'ın bir lütfu olduğunu, bunun arkasında büyük bir özveriyle çalışan tam teçhizatlı ekipler ve mükemmel bir uygulama planıyla hareket etmenin yattığını ifade etti.

"Kalabalığı farklı kapılara dağıtarak izdihamın önüne geçiyoruz"

Mescid-i Haram'ın güvenliğinden sorumlu Özel Güçler Komutanı Tümgeneral Abdullah bin Muhammed el-Useymin ise birliklerin, her alanı denetlediğini ve kapılardan giriş çıkışları gözetim altında tuttuğunu aktardı.

Tümgeneral Abdullah, yoğunluk zamanında, Mescid-i Haram’a giriş çıkışlardaki kalabalığın farklı kapılara dağıtılarak izdihamın önüne geçildiğine işaret etti.

Komuta Kontrol Merkezi'nden Binbaşı Yusuf Meshal es-Subeyni de şeytan taşlamak için geçilen Cemerat köprüsündeki hacı adaylarının sayılarının devamlı şekilde gözlemlendiğini kaydetti.

Cemerat Köprüsü'nün beş katlı olduğuna dikkati çeken Subeyni, "Bir kat, özel ihtiyaçlar için tahsis edilmiş durumda. Hacı adaylarının, komuta kontrol merkezindeki ekranlardan izlendikleri bir mekanizma bulunuyor. Bu da olabilecek taşkınlıkları ve olayları engelliyor." diye konuştu.

"Hacı adaylarından gelen şikayet ve uyarılarla ilgileniliyor"

Subeyni, ayrıca hacı adaylarını kutsal topraklara girişinden itibaren gözetmek için bulunan Tavaf kurumlarındaki subayların da hacı adaylarından gelen şikayet ve uyarılarla ilgilendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Mesela bir hacı adayının battaniyeye ihtiyacı varsa hemen karşılanıyor. Merkezde ayrıca hata ve eksikleri gidermek üzere günlük rapor hazırlayan bir departman da bulunuyor."

Mekke-i Mükerreme'de bulunan Komuta ve Kontrol Merkezi'nden binlerce kamera aracılığıyla Mina'da toplanan hacı adayları kontrol ediliyor.

"Her gün yaklaşık 45 bin aramaya karşılık veriyoruz"

Güvenlik Operasyonları Ulusal Merkezi (911) Müdürü Albay Velid Salim Ebu Şeneb ise bu birimde, kutsal mekanlarda yapılan ihbarların alınması ve sınıflandırılma işleminin yapıldığını ifade ederek, "Her gün yaklaşık 45 bin aramaya karşılık veriyoruz. Bunlardan yüzde 10'u ise ihbar." dedi.

Ebu Şeneb, söz konusu merkezin, erkekler ve kadınlar için ihbar, ihbarların sevki ve kriz yönetimi olmak üzere 4 ana bölümden oluştuğunu kaydetti.

Ebu Şeneb, dünya çapında iletişimi sağlayan en güçlü elektronik sistemle çalıştığını belirttiği merkezde, bildirimlerin saniyeler içinde ilgili birimlere iletildiğini söyledi.

Mekke, Mina, Arafat, Müzdelife gibi yerlerin ekranlardan izlendiği bir kısmın olduğunu belirten Ebu Şeneb, İçişleri Bakanlığından bir ekibin de hac mevsimi boyunca, raporlama işini takip etmek için merkezde bulunduğunu ifade etti.

Merkezde kadın hacı adaylarına hitap eden birçok dil bilen son derece profesyonel Suudlu kadınların çalıştığı bir bölüm de bulunuyor.

Farklı dillerde mütercimlerin çalıştığı merkezde, trafik kazaları, sivil savunma ve havaalanıyla ilgili gelen ihbarlar anlık "Güvenlik Operasyonları Merkezi"ne aktarılıyor.

Sivil, askeri kurumların koordineli hareket ettiği, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunduğu merkezde, Kriz ve Afet Planı, Teknik Destek, Kamera Takibi ve İdari İşler bölümü gibi birçok departman daha yer alıyor.