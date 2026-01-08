Starlink’in Türkiye’de hizmete başlayacağı tarih belli oldu! Uydudan internette "yerli filtre" dönemi başlıyor!

Nisan 2026 itibarıyla hizmet vermeye başlaması planlanan sistem için Türkiye’ye özel bir model geliştirildi; buna göre veriler doğrudan yurt dışına çıkmak yerine önce Türkiye’deki bir veri merkezinde toplanacak ve yerel denetimden geçtikten sonra dünyaya dağıtılacak.

Fiber altyapının ulaşamadığı en ücra köylerde bile 250 Mbps’e varan internet hızı sunacak olan Starlink'in, piyasadaki tekelci yapıyı kırarak internet fiyatlarında ciddi bir düşüş sağlaması bekleniyor.

Kurulum kitlerinin tak-çalıştır mantığıyla dağıtılacağı sistem, özellikle kırsal bölgeler ve dijital göçebeler için internet erişiminde yeni bir devrin kapısını aralayacak.