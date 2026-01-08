  • İSTANBUL
Teknoloji Starlink’in Türkiye’de hizmete başlayacağı tarih belli oldu! Uydudan internette "yerli filtre" dönemi başlıyor!
Starlink’in Türkiye’de hizmete başlayacağı tarih belli oldu! Uydudan internette "yerli filtre" dönemi başlıyor!

Dünyanın en hızlı uydu internet ağı Starlink, Türkiye pazarına girmek için tüm yasal engelleri aşarak geri sayıma geçti.

Nisan 2026 itibarıyla hizmet vermeye başlaması planlanan sistem için Türkiye’ye özel bir model geliştirildi; buna göre veriler doğrudan yurt dışına çıkmak yerine önce Türkiye’deki bir veri merkezinde toplanacak ve yerel denetimden geçtikten sonra dünyaya dağıtılacak.

Fiber altyapının ulaşamadığı en ücra köylerde bile 250 Mbps’e varan internet hızı sunacak olan Starlink'in, piyasadaki tekelci yapıyı kırarak internet fiyatlarında ciddi bir düşüş sağlaması bekleniyor.

 

Kurulum kitlerinin tak-çalıştır mantığıyla dağıtılacağı sistem, özellikle kırsal bölgeler ve dijital göçebeler için internet erişiminde yeni bir devrin kapısını aralayacak.

