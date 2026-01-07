Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı!

  • İSTANBUL
Türkiye elektrikli araç satışlarında dünyadaki en büyük 10 pazarı ne oluyor? Öne çıkan Togg'un piyasaya sunulması ve şarj altyapısının genişlemesinin Satış rekorlarıyla kıran TOGG müthiş bir hikaye yazdı. 2025 yılını 39 bin 20 adetlik satışla elektrikli araç pazarının lideri olarak tamamlayan Togg, 2026'ya cazip seçeneklerle başladı.

Türkiye, elektrikli araç satışlarındaki ivmenin artmasıyla son 1 yılda dünyada en fazla elektrikli araç satılan 10 büyük pazardan biri haline geldi.

Türkiye'de elektrikli araç satışları, bu alanda sağlanan teşvikler, Togg'un piyasaya sunulması ve şarj altyapısının genişlemesinin de etkisiyle son dönemde ivme kazandı. Togg sahibi olmak isteyenlere güçlü, cazip seçenekler sunmaya başladı!

TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı!

İngiltere merkezli bağımsız araştırma kuruluşu New AutoMotive verileri, Türkiye'nin elektrikli araç satışlarında dünyadaki en büyük 10 pazardan biri haline geldiğini ortaya koydu.

AA muhabirinin söz konusu verilerden derlediği bilgilere göre, nisanda küresel çapta 977 bin elektrikli araç satıldı. Bu, tüm zamanların en yüksek nisan ayı satışı olarak kayıtlara geçerken, yıllık bazda yüzde 29 artışı temsil etti.

Çin, nisandaki toplam satışların yüzde 68'ini tek başına karşılarken, ABD satışların yüzde 10'unu oluşturdu. Almanya'da nisanda 45 bin 354, Fransa'da 25 bin 882, İngiltere'de 24 bin 53, Belçika'da 12 bin 469 ve Türkiye'de 11 bin 173 elektrikli araç satıldı.

Bunu 10 bin 942 elektrikli araç satışıyla Norveç, 9 bin 661 elektrikli araç satışıyla Hollanda ve 9 bin 561 elektrikli araç satışıyla Danimarka izledi.t24

