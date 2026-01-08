  • İSTANBUL
Gündem TMM Başkanı Kurtulmuş son gelişmeleri paylaştı! Cinsel istismar iddiasında sıcak gelişme
TMM Başkanı Kurtulmuş son gelişmeleri paylaştı! Cinsel istismar iddiasında sıcak gelişme

TMM Başkanı Kurtulmuş son gelişmeleri paylaştı! Cinsel istismar iddiasında sıcak gelişme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis lokantasında staj yapan lise öğrencisi kız çocuklarına yönelik personeller tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen sistematik cinsel istismar olayına dair ilk kez bu kadar net konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) stajyer olarak görev yapan D.K., Meclis Lokantası'nda çalışan H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmuş ve  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılığın gözaltı kararının ardından Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli H.İ.G., "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. TBMM Başkanı Kuman Kurtulmuş, konuya ilişkin açıklama yaptı.

 

"SÜREÇ EN TİTİZ VE ETKİLİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLDİ"

Numan Kurtulmuş, Meclis'te cinsel istismar olayına ilişkin "Konu bana aksettiğinde hemen etkin bir soruşturma başlattık. 5 kişi adli makamlara sevk edildi. İdari soruşturma yapılabilecek en süratli, titiz ve etkili şekilde yerine getirildi. 16 Ocak’ta ilk mahkeme olacak, Meclis'in hukuk bürosu da sonuna kadar takip edecek." ifadelerini kullandı.

