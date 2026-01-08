Halep’te topyekun savaş çanları çalıyor! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, sivillere son uyarı yapıldı!
Suriye'nin kuzeyinde gerilim en üst noktaya tırmandı. Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde konuşlu olan SDG (PKK/YPG) mevzilerini resmen "meşru askeri hedef" ilan ettiğini duyurdu.
Ordu kaynaklarından yapılan son dakika açıklamasına göre, terör örgütünün sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına yanıt olarak bugün saat 13.30’dan itibaren stratejik noktalara yönelik yoğun bir operasyonun başlatılacağı bildirildi.
Sivillerin zarar görmemesi için tahliye koridorları açan Suriye yönetimi, bölge halkının terör örgütü mevzilerinden acilen uzak durması gerektiğini vurgularken; operasyonun sivil can kaybını önlemek ve kent güvenliğini tesis etmek amacıyla "nokta atışlarıyla" yürütüleceği ifade edildi.
