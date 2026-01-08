  • İSTANBUL
Son Haberler

Savaşları bitirme vaadi vardı! Savunma bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkaracak

ABD Başkanı Trump tehdit etmişti! İran’dan ABD’ye kınama

CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi

İşte Amerikan yönetimi büyük işgale hazırlanıyor! Seneye orada bir başkan olacak: İşte hedefteki 3 ülke ilan ettiler

Türkleri hedef alan şarkı çalmıştı! Yargılanmasına başlandı

ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

İşte Amerikan demokrasisi! Maduro’nun eşine vahşi darp! "Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"

Paris’te Ukrayna için yeni güvenlik mimârisi Türkiye Karadeniz’de öne çıkıyor

Bebek Katillerinin Kirli Yüzü Bir Kez Daha İfşa Oldu: Yolları Mayınladılar, Sivilleri Canlı Kalkan Yaptılar!

19 ünlü uyuşturucudan tutuklandı! İşte o isimler
Gündem Halep’te topyekun savaş çanları çalıyor! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, sivillere son uyarı yapıldı!
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Suriye'nin kuzeyinde gerilim en üst noktaya tırmandı. Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde konuşlu olan SDG (PKK/YPG) mevzilerini resmen "meşru askeri hedef" ilan ettiğini duyurdu.

Ordu kaynaklarından yapılan son dakika açıklamasına göre, terör örgütünün sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına yanıt olarak bugün saat 13.30’dan itibaren stratejik noktalara yönelik yoğun bir operasyonun başlatılacağı bildirildi.

Sivillerin zarar görmemesi için tahliye koridorları açan Suriye yönetimi, bölge halkının terör örgütü mevzilerinden acilen uzak durması gerektiğini vurgularken; operasyonun sivil can kaybını önlemek ve kent güvenliğini tesis etmek amacıyla "nokta atışlarıyla" yürütüleceği ifade edildi.

