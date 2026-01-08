  • İSTANBUL
Destici üstüne basa basa uyardı: 'Aileyi kaybedersek Türkiye için yıkı olur'

Destici üstüne basa basa uyardı: 'Aileyi kaybedersek Türkiye için yıkı olur'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini desteklediklerini belirterek, "Şu anda Türkiye için en büyük tehdit aile kurumumuzun büyük bir dumura uğraması, büyük bir yıpranmayla karşı karşıya kalması." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" kapsamında TÜBAF Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye ordusunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG ile çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, geçmişte Suriye'de bir cunta rejimi olduğunu, ancak şu an için iç barışını tesis etmiş bir Suriye göremediklerini belirtti.

Destici, SDG'nin, Amerika'nın desteği olduğu sürece kendini feshetmeyeceğini vurgulayarak, "İşin başından beri bir oyalama taktiği var. Ve bulunduğu yerlerde kontrol ettiği noktalardan da geri çekilme gibi bir niyeti yok. Silah bırakma gibi bir niyeti yok. Suriye merkezi hükümeti ile tam entegrasyon gibi bir niyeti yok." diye konuştu.

AİLEYİ KAYBEDERSEK TÜRKİYE İÇİN YIKIM OLUR

Bir gazetecinin, en düşük emekli aylığına ilişkin sorusu üzerine Destici, "Emekli maaşlarının en azından 30 bin liranın üzerinde olması gerektiği ve emeklilikle ilgili de kademeli bir şekilde düzenlemeye ihtiyaç olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, 15 yaşın altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: "İnternete erişim noktasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şu anda bir çalışması var. Biz o düzenlemeyi önemli bir adım olarak görüyoruz. Şu anda Türkiye için en büyük tehdit aile kurumumuzun büyük bir dumura uğraması, büyük bir yıpranmayla karşı karşıya kalması. Bu Suriye hadisesinden de daha önemli, ekonomik meselelerden de daha önemli. Çünkü ekonomi bugün kötü olur, yarın iyi olur. Ama biz aileyi kaybedersek, aile hayatı noktasında zafiyet yaşar ve burada büyük dejenerasyonlar meydana gelirse bu Türkiye için bir yıkım olur."

CHP'Lİ BELEDİYELER, OY ALMAYA YÖNELİK PROJELERE AĞIRLIK VERDİ

Destici, Ankara'da artan trafik ve su kesintilerine ilişkin bir soru üzerine, bu problemin son zamanlarda ciddi şekilde arttığını ifade etti.

Su konusunda 7 yılda kalıcı çözüm adına bir adım atılmadığını ifade eden Destici, "Maalesef burada özellikle belediyelerin önemli bir kısmında şunu görüyoruz, CHP'li belediyeler şu anda birbirleriyle adeta o konuda yarışıyorlar. Altyapı yatırımları yerine, su, ulaşım noktasında yapacakları yatırımları erteleyip tamamen oy almaya yönelik ya da kendilerini başkanlıkta tutacak yardımlar, projelere ağırlık verdiler. Dolayısıyla ne metro yapabildiler ne yeni yollar ya da kavşaklar açabildiler ne de su gibi hayati bir meselede maalesef Ankara'yı susuzluktan uzun süre kurtaracak yatırımları da bırakın bitirmeyi, henüz başlatamadılar bile." ifadelerini kullandı.

