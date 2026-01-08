  • İSTANBUL
Starmer'dan Trump'a şok: Grönland'da Danimarka'nın yanındayız
Dünya

Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grönland’ın geleceği konusunda Danimarka’nın egemenliğini savunduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump’a da bu duruşunu iletti. Starmer, Grönland’ın geleceğinin yalnızca Danimarka ve Grönland tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grönland konusunda ABD'ye karşı Danimarka'nın yanındaki yer aldığını ABD Başkanı Donald Trump'a da iletti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider görüşmede, İngiltere'nin desteğiyle ABD'nin dün Atlantik'in kuzeyinde el koyduğu Rusya tescilli petrol tankeri Bella 1'e yönelik operasyonu ele aldı.

Trump ve Starmer, ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini de görüştü.

Pazartesi günü Trump'ın Grönland'ı istemesine yönelik ifadeleri karşısında Danimarka'dan yana tavır aldığını açıklayan Starmer, telefon görüşmesinde bu görüşünü Trump'a da iletti.

Starmer, pazartesi günü Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını değerlendirdiği bir konuşmasında, "Grönland'ın geleceği, yalnızca Danimarka ve Grönland'ın elinde olmalı. Danimarka, yakın bir Avrupa ve NATO müttefikidir. Bu yüzden Grönland'ın geleceği, sadece Grönland ve Danimarka Krallığı tarafından belirlenmelidir. Bu konudaki duruşumuz çok net." demişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak, kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar." açıklamasıyla ilgili de yorum yapan Starmer, "Onu destekliyorum. Grönland'ın geleceği konusunda haklı." ifadelerini kullanmıştı.

