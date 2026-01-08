Bakmayın CHP’nin çevreci geçindiğine! Bursa Büyükşehir Belediyesi suçüstü oldu
Söylemde "doğa dostu" geçinen CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehri çöplüğe çevirdi. Atıkları ayrıştırmak yerine Yenikent'te gelişi güzel yığan ve halkın sağlığını tehlikeye atan belediyeye, Bakanlıktan milyonluk "vahşi depolama" cezası kesildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yönetimi konusundaki maskesi, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı’ndan yükselen kötü kokularla düştü. Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, alanda yaptıkları incelemede korkunç bir tabloyla karşılaştı. Modern bir metropolde olması gereken "düzenli depolama" sisteminin terk edildiği, çöplerin hiçbir ayrıştırma işlemine tabi tutulmadan "vahşi" yöntemlerle sahaya döküldüğü tespit edildi.
TAŞERON DEĞİŞTİ, ÇEVRE UNUTULDU: 1,9 MİLYONLUK CEZA
Yapılan denetimlerde skandalın boyutu daha da derinleşti. Belediye bünyesindeki taşeron firmanın değişmesiyle birlikte, çöp depolama alanındaki makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı, buna rağmen belediyenin hiçbir tedbir almadan atıkları doğaya salmaya devam ettiği belirlendi. Atık Yönetimi Yönetmeliği’ni hiçe sayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 1 milyon 869 bin lira idari ceza uygulandı. CHP’li yönetimin "çevre hassasiyeti"nin sadece reklam panolarında kaldığı, gerçekte ise Bursa’nın doğasının rant ve ihmal uğruna feda edildiği bir kez daha kanıtlanmış oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çöpleri düzenli depolama yerine vahşi (ayrıştırılmadan) depolama yaparak çevre kirliliğine neden olan Bursa Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 869 bin lira ceza uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'ndaki kötü koku ihbarı üzerine, Bakanlık Bursa İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan incelemede taşeron firmanın değişmesi nedeniyle depolama alanında kullanılan makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı ve gelen atıkların ayrıştırılmadan depolandığı tespit edildi.
Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesine depolama alanına gelen atıkların "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ve "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümlere aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 869 bin lira idari ceza uygulandı.
