Bakmayın CHP’nin çevreci geçindiğine! Bursa Büyükşehir Belediyesi suçüstü oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yönetimi konusundaki maskesi, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı’ndan yükselen kötü kokularla düştü. Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, alanda yaptıkları incelemede korkunç bir tabloyla karşılaştı. Modern bir metropolde olması gereken "düzenli depolama" sisteminin terk edildiği, çöplerin hiçbir ayrıştırma işlemine tabi tutulmadan "vahşi" yöntemlerle sahaya döküldüğü tespit edildi.

TAŞERON DEĞİŞTİ, ÇEVRE UNUTULDU: 1,9 MİLYONLUK CEZA

Yapılan denetimlerde skandalın boyutu daha da derinleşti. Belediye bünyesindeki taşeron firmanın değişmesiyle birlikte, çöp depolama alanındaki makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı, buna rağmen belediyenin hiçbir tedbir almadan atıkları doğaya salmaya devam ettiği belirlendi. Atık Yönetimi Yönetmeliği’ni hiçe sayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 1 milyon 869 bin lira idari ceza uygulandı. CHP’li yönetimin "çevre hassasiyeti"nin sadece reklam panolarında kaldığı, gerçekte ise Bursa’nın doğasının rant ve ihmal uğruna feda edildiği bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'ndaki kötü koku ihbarı üzerine, Bakanlık Bursa İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede taşeron firmanın değişmesi nedeniyle depolama alanında kullanılan makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı ve gelen atıkların ayrıştırılmadan depolandığı tespit edildi.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesine depolama alanına gelen atıkların "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ve "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümlere aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 869 bin lira idari ceza uygulandı.