0553 313 94 23

Mekke Camii’nin temeli atıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mekke Camii’nin temeli dualarla atıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:30
Mekke Camii’nin temeli atıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mekke Camii’nin temeli dualarla atıldı.


Tatkavaklı Mahallesi’ne inşâ edilecek Mekke Camii’nin temeli atıldı. Kur’an-ı kerim tilâvetinin ardından Müftü Vekili Osman Keleş’in dua etti. Daha sonra temele ilk harç atıldı. 2650 metrekare arsa üzerine inşâ edilecek caminin tabanı 955 metrekare olacak. Cami, ilçenin ikinci büyük camii olacak. Cami kısmı ikinci katta yer alacak ve balkon kısımları ile birlikte 2500 cemaat kapasitesine sahip olacak. Mekke Camii’nin en kısa sürede bitirilerek ibadete açılması hedefleniyor.


Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cemal Burhan, “Maksadımız ilçe halkına daha rahat ibadet yapabilme imkânı sunmak. Bizler başlangıcını yapalım, hayırseverlerin devamını getireceğini biliyoruz” dedi.


Temel atma törenine Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye törenle uğurlandı
    1. Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye..
    2. Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
    3. Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı
    4. Memur zamlarına ilişkin açıklama!
    5. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    6. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    7. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    8. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    9. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    10. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    11. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    12. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    13. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    14. Spot piyasada elektrik fiyatları
    15. İzne gelen askerin acı ölümü
    16. Bahçe yangınında 80 meyve ağacı zarar..
    17. Mekke Camii’nin temeli atıldı
    18. Yolu dökülen sabun yağmur yağınca..
    19. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    20. Helezon makinesine elini kaptıran..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler