Mekik tatlısı tarifi nasıl yapılır? Kolay ağızda dağılan çıtır çıtır lokmalik mekik tatlısı tarifi
Ağızda dağılan çıtır çıtır lezzetli mekik tatlısı tarifi
Mekik tatlısı tarifi için malzemeler
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 tane yumurta
- Alabildiği kadar un
- Yarım paket kabartma tozu
Açmak için;
- Nişasta
Üzeri için;
- 250 gr tereyağı
- 1 su bardağı sıvı yağ
Arası için;
- 1.5 su bardağı fıstık veya ceviz
- 2.5 su bardağı süt
- 1 çay bardağı irmik
Şerbeti için;
- 4 su bardağı şeker
- 4.5 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Mekik tatlısı tarifi nasıl yapılır?
Hamuru yoğurup dinlendirelim. Bezelere ayırıp tek tek açalım. (Nişastayla). Yufkayı açtıktan sonra pile pile yapalım. Ortada toplayalım. Boşta kalan kısımları da pilelerin üzerine kapatalım. Sonra sütle irmiği pişirelim ve birer çay kaşığından fazla irmikli harçtan bırakalım. Üstüne fıstığı bırakalım. Tekrar iki ucunu açmadan büzüp üstüne gelecek şekilde kapatalım. Mekik şekli verelim. Sonra kesip tepsiye dizelim. Hamurumuz bitene kadar bu işleme devam edelim. Yağını eritip üstüne verelim. Fırında dine dine kızarana kadar pişirelim. Sonra şerbetini hazırlayalım. Tatlı ılık şerbet soğuk olacaktır.