Mekik tatlısı | Görüntüsüyle mest eden pratik ve şirin tatlı tarifi

Lezzeti ve kıvamı tam yerinde olan bu baklava tarifini mutlaka denemelisiniz. Elinizde pratikçe açabileceğiniz ve yufkasını yırtsanız dahi dert etmeyeceğiniz pratik bir tarif.

Malzemeler

1,5 su bardağı süt

yarım su bardağı sıvıyağ

2 yumurta

1 yemek kaşığı sirke

50 gr erimiş tereyağı

4,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

tuz

Şerbeti için;

4,5 su bardağı su

4,5 su bardağı şeker

limon

İçi için;

dövülmüş ceviz

Üzeri için;

100 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

Öncelikle hamur malzemelerini derin bir kap içerisine alıp, homojen bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın. Unu, kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Kıvama geldikten sonra 25-30 dakika kadar üzerini bir bezle örtüp dinlendirin. Hamuru küçük bezeler halinde ayırın ve aynı şekilde bir kez daha dinlendirin.

Ardından nişasta ile açmaya başlayın. Hamur istediğiniz boyuta geldiğinde, oklavaya sarıp, iki ucundan ortaya doğru büzüştürün. Ardından dikkatlice hamuru açın. Büzgülü bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Elinizle hafifçe toparlayıp, birer kaşık, cevizi hamurun üzerine 2-3 parmak aralıklarla dökün.

Hamurun sağından ve solundan kalan kısımları üzerine katlayıp, 2-3 parmak boşluk bıraktığınız kısımlardan boğum yaparak sıkın ve kesin.

Bütün hamurlar için aynı işlemi gerçekleştirin.

İşlemleriniz bittikten sonra, yağları karıştırıp eritin ve hazırlamış olduğunuz hamurun üzerine ekleyin.

Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Tatlı ılık, şerbetiniz kaynar vaziyette olacak şekilde, tepsiye şerbeti dökün.