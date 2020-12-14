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Gündem Mehmetçik'ten yardım! Öğrencilere kırtasiye ve bot yardımı
Gündem

Mehmetçik'ten yardım! Öğrencilere kırtasiye ve bot yardımı

Türkiye ile dost ve kardeş coğrafyalarda huzurun, barışın ve güvenin bekçiliğini yapan kahraman Mehmetçik bir yandan da insani yardımlarına devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:10:00 -
Mehmetçik'ten yardım! Öğrencilere kırtasiye ve bot yardımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin en zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğu belirtildi. Paylaşımda, Kahraman Mehmetçiğin bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaparak miniklerin yüzünü güldürmeye devam ettiği kaydedildi.

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