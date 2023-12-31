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Gündem Mehmetçik’ten Türkiye’ye yeni yıl mesajı
Gündem

Mehmetçik’ten Türkiye’ye yeni yıl mesajı

Yeniakit Publisher
2023-12-31 22:21:00 - 2023-12-31 22:25:18

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’de ve dünyanın farklı noktalarında görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajlarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni yıla Türkiye ve sınır ötesinde giren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajının yer aldığı videolu mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı personelin “Yerli ve milli imkanlarla görevlerimizin başındayız” vurgusunu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“2024’e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiye’mize yeni yıl mesajları var.”

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