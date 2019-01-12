0553 313 94 23

Mehmetçikten kurtarma operasyonu!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, askeri helikopter ile hastaneye götürüldü.

12 Ocak 2019 Cumartesi 20:38
Mehmetçikten kurtarma operasyonu!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde 64 yaşındaki Şimuni Diril, düşme sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamaması nedeniyle köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

2 helikopter yaşlı hasta için havalandı

Bunun üzerine 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı'ndan havalanan 2 helikopter, sağlık ekipleriyle köye ulaştı. Helikopter ile alınan Diril, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sason'daki hastan kadın da hastaneye yetiştirildi

Öte yandan, kar yağışı sonucu yolu ulaşıma kapanan Batman'ın Sason ilçesinin Örenağıl köyüne bağlı Kömürlük mezrasında, rahatsızlanan 81 yaşındaki Naile Yaşar için ekipler seferber oldu.

112 Acil Sağlık ve İlçe Özel İdare ekipleri yaklaşık 7 saat sonra köye ulaştı. Yaşar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 20:38
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. şırnak
  4. beytüşşebap
  5. batman
  6. kovankaya
  7. sason
  8. kar
  9. jandarma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: Toplu sonuç
    1. Basketbol: Toplu sonuç
    2. Yanan gecekondudan geriye duvar..
    3. YSK uyardı: Beyan ettiği yerde..
    4. Atık sıvıdan yayılan koku ekipleri..
    5. Siirt'te silahlı kavga: 1 kişi..
    6. Kassam Tugayları, İsrail'e ait sırları..
    7. Voleybol: Toplu sonuç
    8. TBMM Başkanı Yıldırım'dan..
    9. İzmir'deki sağanak yağış
    10. Halkbank'tan kadroya takviye
    11. AK Parti Kilis ilçe belediye başkan..
    12. "Hedefimiz yılda 300 bin kentsel..
    13. Temel Karamollaoğlu'ndan çok..
    14. Mehmetçikten kurtarma operasyonu!
    15. Liverpool Salah ile kazandı
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nden..
    18. Aydın'da babasını bıçaklayan genç..
    19. Çek futbolcu Josef Sural, Alanyaspor'da
    20. CHP'li belediye başkanından asgari..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi