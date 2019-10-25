Mehmetçik'ten dünyaya insanlık dersi! Tel Abyad ve Rasulayn'ı terör örgütü PKK/YPG'den temizleyen kahraman Mehmetçik tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Türk askerleri doğum sancısı tutan Suriyeli kadını zırhlı personel taşıyıcı ile Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırdı. Suriyeli kadın, doğan bebeğine, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" ismini verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberi üzerine harekete geçti. Zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırılan Ziheyye El Halil, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğum sonrası Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bebeğinin ismini "Pınar" koyduğunu söyledi. Mehmetçik de Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileğinde bulundu.

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