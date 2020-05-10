Mehmetçik'ten büyük 'vefa'! Şehit annesi unutulmadı

Şehit annesinin "Oğlum gazi oldu,komutanlarım orada kaldı diyerek gitti, 1 ay sonda şehit oldu" sözleri hem vatan sevgisini gözler önüne serdi, hemde duygulandırdı.

Elazığ'da şehit ailesini evinde ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Mehmetçik, Anneler gününü kutladığı Hakide Akpınar'ın birlikte oğlunun kabir ziyareti isteğini anında yerine getirdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor.Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Anneler Günü kapsamında Covid-19 tedbirleri nedeniyle evden çıkmamaya özen gösteren merkez Üniversite Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Uzman Çavuş Mehmet Akpınar'ın ailesini ziyaret etti.Ziyarette anne Hakide Akpınar, Anneler Gününü kutlayan Mehmetçik'e şehit oğlunun kabrini birlikte ziyaret etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine jandarma personeli, 4 çocuk annesi Hakide ve baba İhsan Akpınar çiftini, Adıyaman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yaparken geçici görevle gittiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Haziran 2016 yılında teröristlerin bir binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Akpınar'ın kabrine götürdü. Harput Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedilen şehit Akpınar'ın kabrine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Yaralandı, silah arkadaşları için tekrar gitti şehit oldu

Kendilerini ziyaret eden Mehmetçiğe minnettar olduklarını dile getiren ve oğlu şehit düştükten sonra her sene anneler gününde kabrini ziyaret ettiğini anımsatan Anne Akpınar, "Ziyaretinizden dolayı çok sağ olun, Allah razı olsun. Düşündüğünüz için teşekkür ederim. Herkese kapım açık. Oğlum vatanı, bayağı, namusu için gitti ve gencecik canını feda etti. Bile bile gitti. Benim çocuğum bir operasyonda yaralandı. Geldikten 1 ay sonra görev yerine gitti ve şehit oldu. Burada rapor alabilirdi ben ve babası gitmemesi için yalvardık, yakardık. Ama o dedi ki, 'ben döneceğim. Komutanlarım orada kaldı.' Gitti tam 1 ay sonra şehit oldu. Zaten gazi olmuştu, durmadı ve gitti" diyerek o dönem yaşananları anlattı.