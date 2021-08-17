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Gündem Mehmetçikten büyük operasyon!
Gündem

Mehmetçikten büyük operasyon!

Kahraman Mehmetçiklerimiz yaptığı başarılı operasyonlarla uyuşturucu maddelerine geçit vermiyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 14:01:00 -
Mehmetçikten büyük operasyon!

 Yeniakit  Ankara 

Terör örgütü PKK’nın en büyük maddi kaynağı olan uyuşturucu maddelerine geçit verilmiyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Diyarbakır, Van, Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; 1.185.000 kök skunk bitkisi, 1.105.600 kök kenevir bitkisi, 131 kg. kubar esrar, 494 kg. toz esrar, 318 kg. eroin, 4 kg. metamfetamin” ele geçirildiği belirtildi.

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