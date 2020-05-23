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Mehmetçik’ten bayram öncesi vefa hizmeti

Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan jandarma ekipleri, köy ve kırsal mahalleleri bayram öncesi gezerek yaşlıların maaşlarını evlerine ulaştırdı, çocuklara ise bayram hediyesi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:14:14 -
Mehmetçik’ten bayram öncesi vefa hizmeti

Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan jandarma ekipleri, köy ve kırsal mahalleleri bayram öncesi gezerek yaşlıların maaşlarını evlerine ulaştırdı, çocuklara ise bayram hediyesi verdi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de köy ve kırsal mahallerde vatandaşa hizmet ediyor. Özellikle bayram öncesi, evden çıkamayanların maaşlarını çeken ekipler, evlerine kadar götürüp teslim ederken, gördükleri çocuklarla da yakından ilgilenip hediyeler veriyor.


Eşi 14 sene önce vefat eden 70 yaşında Nübe Gündoğdu, ekiplerin talebi üzerine maaşını çekip getirdiğini aktararak kendilerine teşekkür etti.


72 yaşında 8 çocuk babası Mustafa Doğan ise “Jandarmamıza çok teşekkür ederim, her ay maaşımızı çekiyorlar ve kapımıza gelip veriyorlar. Daha bundan iyisi de olmaz. Sağ olsunlar, bütün ihtiyaçlarımızı soruyorlar, karşılıyorlar”ifadelerini kullandı.


Jandarmanın oyuncak hediye ettiği 10 yaşındaki Yaren Doğan da, "Bugün jandarma personeli, dedemin maaşını getirdiler. Bana da oyuncak verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizler de evlerimizde, uzaktan bayramlarımızı kutluyoruz. Bu bayram sürecinde de virüsü daha çok yaymamak için bence herkes evde kalsın” şeklinde konuştu.

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